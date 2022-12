Il tecnico dellaNet Gen Massimoha parlato dopo la sconfitta di questo pomeriggio per mano dell'Arzignano. Queste le parole riportate dal sito ufficiale della Juventus:"Un po’ di delusione c’è perché abbiamo preso due gol proprio alla fine, ma credo che l’Arzignano oggi abbia fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Noi siamo arrivati qui convinti di poter far bene, ma è anche la quinta partita in pochi giorni".