Le parole ddopo il pareggio con la Pro Sesto: "Per noi era importante continuare a dare continuità, dopo nove punti in una settimail pareggio è giusto e ci permette di guardare con fiducia alla Coppa Italia; è stata una partita difficile, fisica, da giocare sul piano dell’intensità, con poco palleggio, e ci siamo adeguati nella maniera giusta. La Pro Sesto sta facendo ottime cose, siamo tutti un po’ stupiti e anche loro forse, ma è una posizione che arriva dopo mesi di partite, quindi se lo meritano, sono organizzati, intensi. Io sono però molto soddisfatto del percorso che stiamo facendo, i ragazzi continuano a migliorare ed è sotto gli occhi di tutti: per un periodo non arrivavano i risultati, ma adesso si è invertita la rotta e questo dà fiducia".