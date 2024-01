Anche mister Massimoha commentato al sito ufficiale dellala vittoria dellacontro la. Ecco le sue parole: "Una vittoria importantissima, meritata e di alto livello. Per una squadra così giovane venire qua e impostare, soprattutto nella prima mezz’ora, una gara così, non era facile, siamo molto contenti. Siamo cresciuti molto rispetto all’andata con la SPAL, prendendo consapevolezza, sicurezza e mettendo ritmo, intensità e qualità. Abbiamo bisogno di alzare il livello di autostima e questa vittoria è molto utile: i ragazzi avevano bisogno di tempo per maturare e capire la Serie C, quindi questi tre punti sono davvero molto importanti. Il nostro obiettivo è sempre aiutarli a crescere, migliorare e prepararli alla Prima Squadra o comunque al calcio “degli adulti”, poi ovviamente abbiamo i nostri obiettivi di classifica: salire il più possibile e poi vedere che cosa succederà".