Il tecnico dellaNext Gen Massimo, intervistato dai canali ufficiali della società bianconera ha ricordato Gianluca. Queste le sue parole:"La sua morte è una notizia dolorosa per noi, per il mondo Juve ma per tutto lo sport. Penso sia stato un personaggio importante che ha dato tanto sia alla causa bianconera che a quella della nazionale. Ci stringiamo e facciamo le condoglianze a tutti i familiari".