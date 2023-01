Il tecnico dellaMassimoha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro il. Ecco il suo commento: "A un certo punto, per di più dopo il rigore sbagliato dal Renate, potevamo parlare di un punto guadagnato per noi. Una volta superati quei pericoli, però, avremmo potuto anche vincerla noi nel finale. Alla fine, comunque, penso che il pareggio sia un risultato positivo per noi perchè ci permette di dare continuità al risultato conseguito a Padova lo scorso fine settimana. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato una squadra molto forte che naviga in zone alte di classifica e soprattutto per noi era la terza partita in una settimana, per di più con due trasferte difficili e pesanti come quelle di Padova e Foggia. I ragazzi sono stati bravi oggi e non era assolutamente scontato per l’avversario che abbiamo incontrato e per le scorie fisiche che ci siamo portati dietro dalle ultime due partite. Il campionato è ancora molto lungo e abbiamo anche una semifinale di Coppa Italia da ribaltare. Lavoriamo ogni giorno per arrivare a fine stagione soddisfatti del percorso fatto. Ogni gara è per noi un tassello di esperienza in più".