Le parole di Massimo Brambilla sul sito della Juventus dopo la vittoria della Next Gen contro la Casertana: "In questo passaggio del turno ci sono tanti meriti nostri: abbiamo avuto un approccio da squadra matura, con personalità e tranquillità; nel primo tempo non c’è stata partita, l’uno a zero ci stava stretto. Nella ripresa abbiamo gestito nel modo migliore, e questa sera c’è poco da dire: dovevamo vincere, abbiamo vinto. All’andata abbiamo perso per episodi, ma io conosco i ragazzi, sapevo che dovevamo stare sereni e mettere in campo la nostra qualità: oggi abbiamo fatto veramente bene, se vogliamo trovare una pecca è l’aver concretizzato poco le molte occasioni che abbiamo creato. Adesso viviamo alla giornata: il nostro obiettivo è giocare il più possibile e andare avanti, senza tensioni: questi playoff ci stanno dando una grande soddisfazione, perché sappiamo dove siamo partiti e siamo coscienti della grande crescita di questi ragazzi, straordinari, e di questa squadra".