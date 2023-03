Il tecnico dellaMassimoha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida contro il– "Abbiamo avuto una settimana senza l’impegno del mercoledì quindi abbiamo potuto recuperare un po’ di energie, sia mentali che fisiche. Abbiamo lavorato bene, è sempre importante avere qualche giorno in più per lavorare anche dal punto di vista individuale".– "Una vittoria importante, per la classifica in primis perché sono tre punti d’oro. Ha dato morale dopo le sconfitte tra Coppa Italia e campionato".– "Abbiamo avuto tempo per prepararla. Siamo pronti, dopo tre giorni avremo la Pro Vercelli e dovremo recuperare. Ma ci penseremo dopo, adesso i ragazzi sono pronti ad affrontare il Novara".– "La classifica è corta, questo campionato è strano. Mancano otto partite, di cui tre in una settimana. Dobbiamo cercare di uscire bene da questo trittico di partite e poi capiremo quale potrà essere il nostro percorso in campionato. Questa settimana ci dirà tanto".– "Sono tutti ragazzi giovani che recuperano in poco tempo. Dal punto di vista mentale sicuramente siamo arrivati spremuti alla sfida con l’Albinoleffe. Sappiamo che sono tutte partite difficili e dovremo affrontarle al meglio".