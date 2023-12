L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla Fermana, prossimo avversario in campionato.'Saranno tre partite difficili e importanti allo stesso modo. Chiaramente adesso la più importante per noi sarà quella contro la Fermana, ma soltanto perchè sarà la prima che giocheremo. Poi la più importante diventerà quella contro la Virtus Entella e così via. In Serie C tutte le partite sono difficili perchè o si incontrano le squadre che occupano le prime posizioni in classifica e vogliono restare in alto o si affrontano le squadre che, invece, non navigano in acque troppo tranquille e cercano in tutti i modi di invertire la rotta. Queste dinamiche si amplificano, ovviamente, quando la classifica è molto corta come quella del nostro girone. Quelle che affronteremo non saranno gare decisive, ma saranno sicuramente importanti perchè ottenendo risultati positivi la nostra stagione potrebbe svoltare'.