L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali bianconeri, dove ha parlato della gara contro il Pontedera.'Siamo partiti con quell’autogol e quando vai sotto con queste squadre che si difendono basse è difficile. Siamo riusciti a rimettere la partita in piedi quasi subito, contro queste squadre se non hai brillantezza nell’uno contro uno e pulizia tecnica fai fatica a fare gol. Abbiamo giocato per vincere ma c’era troppo poco spazio, è stata una partita sporca con tante seconde palle, loro ti portano a fare questo tipo di incontro. Alla fine abbiamo fatto una buona gara, siamo stati poco precisi negli ultimi venti metri. Sekulov? Ha qualità importanti, in spazi ristretti soffre un po’ perché ha bisogno di campo però sicuramente ci ha dato tanto. Hasa è un giocatore di qualità superiore, Salifou oggi è stato ordinato. Stiamo facendo beneì'.