Le parole dial termine di, ai canali ufficiali della«Una partita molto equilibrata: loro meglio all’inizio, noi siamo cresciuti e dopo il pareggio è stata ancora più combattuta. Una sfida con poche occasioni da una parte e dall’altra, ci stanno giornate così, in un campionato come questo, in cui raramente una squadra domina l’altra. Il nostro gol è stato positivo, con un cross di qualità, arrivato su uno sviluppo ragionato dell’azione. Potevamo fare meglio sul gol subito, nell’attenzione alla marcatura».