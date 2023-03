L'allenatore della Juve Next Gen Massimo Brambilla ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della Juve al termine della gara pareggiata contro il Mantova.'Abbiamo giocato bene nel primo tempo, giocando la partita come ce l’eravamo immaginata. Nella ripresa avremmo potuto avere molti più spazi che non siamo riusciti a sfruttare, anche per merito del Mantova che ci ha pressato forte e ha buttato il cuore oltre l’ostacolo; noi però avremmo dovuto fare qualche cosa in più. E’ un pareggio che serve poco a tutti, ma con 4 partite da giocare, questo è un girone talmente equilibrato che può ancora succedere di tutto'.