Le parole di Massimoai canali della«Chiaramente ci abbiamo messo del nostro sul gol segnato dalla Pro Patria. Con un po' più di esperienza quel pallone viene calciato il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Non dimentichiamo, però, che oggi abbiamo giocato con tre ragazzi nati nel 2005 e l'errore di Dean è semplicemente un errore dettato dalla gioventù. Spiace perchè stavamo ottenendo un'altra vittoria molto importante, ma la gara l'abbiamo giocata bene. Eccezion fatta per quell'episodio in pieno recupero, ai miei giocatori ho poco da rimproverare perchè hanno dato tutto e si sono adattati a una situazione non semplice dettata dai diversi infortuni di altri ragazzi della nostra rosa. Usciamo dal campo con un pareggio contro una squadra forte come la Pro Patria, che ha avuto le sue occasioni per pareggiare la partita anche prima del gol. Ogni match è un mattoncino in più nel percorso di crescita della nostra squadra che è composta da tanti giocatori molto giovani. La Serie C è una categoria molto formativa e giocare in un campionato così competitivo è soltanto uno stimolo in più per tutti noi».