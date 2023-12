Il tecnico dellaNext Gen Massimoha parlato così ai canali ufficiali della Vecchia Signora dopo la gara contro la Fermana:"Una sconfitta pesante per noi, che fa male anche per il modo in cui è arrivata. Abbiamo fatto una buona partita fino al nostro gol, poi siamo andati in difficoltà sulla pressione della Fermana senza riuscire a ripartire. Loro sono stati bravi a far gol, ma è un periodo difficile, come conferma l’occasione per pareggiare a fine partita in cui abbiamo preso la traversa. Dobbiamo rialzare subito la testa, abbiamo due partite da fare bene".