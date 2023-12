L'allenatore dellaMassimoha parlato a Juventus.com verso la gara contro la Vis Pesaro. Le sue parole:"Contro la Virtus Entella è stato fondamentale l’atteggiamento con il quale è scesa in campo la squadra. Un atteggiamento giusto e non scontato dal momento che arrivavamo da una serie di partite finite non come avremmo voluto, specialmente con ribaltoni nei minuti finali. A Chaivari, però, ho visto un gruppo che è entrato in campo con determinazione e con la giusta voglia di giocare una grande gara. I tre punti, poi, hanno coronato nel migliore dei modi la serata. Questa volta l’episodio che ha permesso al match di svoltare lo abbiamo avuto noi e siamo stati bravi a incanalare la sfida nella direzione desiderata, chiudendo anche con la porta inviolata. Sono felice anche per il primo gol tra i professionisti di Hasa, che peraltro è coinciso con il gol della vittoria. Luis rientrava da un infortunio e, oltre alla rete che ci ha permesso di vincere l’incontro, ha disputato un’ottima ora di gioco, su buoni livelli. Siamo molto felici per questa sua prima marcatura perchè la voleva e sicuramente adesso giocherà più sciolto sotto questo punto di vista. È un giocatore molto importante per la squadra. Tornando al successo, ci ha dato grande energia in vista del prossimo appuntamento che sarà l’ultimo prima della sosta natalizia"."Contro la Vis Pesaro si chiuderà il nostro girone di andata e cercheremo di chiuderlo ottenendo un risultato positivo. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre perchè anche i nostri avversari hanno bisogno di punti dopo un periodo in cui, come noi, hanno faticato a raccoglierli. Mi aspetto, dunque, una gara combattuta, decisa da una giocata o un episodio"."Innanzitutto dovremo chiudere bene il girone di andata contro la Vis Pesaro. Per quanto riguarda quello di ritorno, l’obiettivo sarà quello di raccogliere quanto seminato in questi primi mesi di stagione perchè avremo più tempo per preparare le partite che ci attenderanno. Da gennaio il calendario sarà meno fitto perchè non avremo più tante partite ravvicinate come successo in questa prima parte di stagione e, di conseguenza, avremo anche più tempo per lavorare sul campo ed è un aspetto molto importante per il percorso di crescita di questi ragazzi".