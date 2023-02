L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Juventus Tv alla vigilia della sfida contro la Triestina.NEREO ROCCO - 'Il palcoscenico è importante perché è uno stadio bello, da Serie A. Per noi è una partita importantissima, abbiamo in testa solo quella e poi a quella di giovedì ci penseremo. Arriviamo da una sconfitta in cui potevamo fare meglio: dobbiamo fare bene, l’abbiamo preparata nel modo giusto, loro faranno di tutto per togliersi dall’ultimo posto'.SUL LECCO - 'Abbiamo analizzato la partita col Lecco, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e finirlo in svantaggio non ci stava. Nel secondo tempo siamo stati frenetici, facendo il gioco loro che si chiudevano e ripartivano. Potevamo fare meglio'..SULLA SQUADRA– 'Stiamo bene, arrivavamo da una settimana importante. Abbiamo avuto una settimana senza partite infrasettimanali in cui l’abbiamo preparata bene'.