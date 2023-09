Mister Massimoha commentato tramite il sito ufficiale dellala sconfitta dellaper 4 a 3 contro il. Ecco le sue parole: "In genere segnando tre reti in trasferta almeno un punto si riesce a portare a casa, ma purtroppo oggi non è andata così. Quella di oggi è stata una partita anomala, decisa da episodi dove la maggiore esperienza del Rimini ha avuto la meglio. Noi siamo una squadra giovane che deve crescere e migliorare, ma soprattutto deve fare esperienza. Una squadra matura questa gara l’avrebbe chiusa perchè ci sono stati dei momenti del match in cui in campo c’eravamo soltanto noi, ma non siamo riusciti a trovare lo spunto definitivo. Purtroppo la nostra crescita passa da sconfitte come quella di questa sera ed è proprio in questi casi che dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare sodo perchè i risultati arriveranno".