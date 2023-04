Tramite il sito ufficiale del club, mister Massimoha commentato la sconfitta dellacontro l'(1 a 0 il risultato finale), nella penultima giornata di campionato. Ecco le sue parole: "Hanno approcciato meglio loro, a livello di possesso nei primi minuti. Noi siamo usciti bene dopo, abbiamo avuto le nostre occasioni senza riuscire a pareggiare. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, come spesso in questa stagione. Adesso non dipende più solo da noi, comunque domenica penseremo solo a vincere e poi vediamo che cosa succede".