L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni al canale ufficiale dei bianconeri, dove ha analizzato la sconfitta maturata contro il Perugia.'Se guardiamo gli episodi, oggi, ci sono girati tutti contro, ma la nostra analisi della partita non può fermarsi a questi aspetti. Penso che abbiamo giocato un buon primo tempo contro una squadra forte, con ambizioni importanti, come il Perugia e chiaramente il gol incassato in pieno recupero ci ha un po' penalizzati. Nel secondo tempo, poi, l'esperienza dei nostri avversari ha permesso loro di trovare in apertura di secondo tempo il raddoppio e da quel momento la partita è diventata ancora più difficile'.