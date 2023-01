Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla ha parlato a JuventusTv. Le sue parole:PORDENONE - "L’ho detto a fine gara: abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano il gioco perché loro si sono abbassati, noi abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio, il gol annullato dubbio. In occasione dei gol loro potevamo fare meglio, e da lì abbiamo vinto la gara. La prestazione è stata fatta, però a questa deve far seguito il risultato".PERIODO - "Dal punto di vista dei risultati stiamo attraversando un periodo non buono. Con i ragazzi ne abbiamo parlato, abbiamo analizzato le cose che sono andate meno bene ma ci sono state anche cose fatte nella maniera giusta e bisognerà farle anche domani. Conterà fare una prestazione vera, importante, perché a Padova sarà dura e difficile".PADOVA - "Sarà difficile perché da quando han cambiato allenatore han fatto risultati. C’è stato un cambiamento. Sono una squadra esperta, non ci si spiega come mai siano così bassi in classifica. Non dobbiamo pensare solo a difenderci ma anche a giocare, creare occasioni da gol perché la nostra mentalità è questa. I ragazzi su questo punto di vista han lavorato bene e l’affronteremo nel migliore dei modi".COPPA ITALIA - "Sono due competizioni diverse. In campionato avremo modo di giocare tante altre partite e recuperare posizioni; in Coppa Italia è importante perché si gioca sulla doppia gara e non dobbiamo sbagliarla. Noi ora siamo focalizzati sul Padova poi penseremo alla Coppa Italia".