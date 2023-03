L'allenatore dellha parlato ai microfoni di Eleven Sport al termine della sconfitta contro il Vicenza: "Iocolano non sta bene, ha avuto questo problema al ginocchio, domani farà gli accertamenti, ha avuto una distorsione strana del ginocchio, vedremo domani.""Nel primo tempo siamo partiti meglio noi, potevamo andare in vantaggio poi ci siamo abbassati è venuta fuori la qualità del vicenza. Nel secondo abbiamo fatto meglio noi, un risultato che non ci premia per quello che si è visto, sfortunati anche nella traversa finale. Un risultato ribaltabile nella partita di ritorno.""Sarà tra un mese e passa quindi ora dobbiamo pensare al campionato. Poi al ritorno dovremo avere personalità, l'abbiamo già fatto in semifinale di ribaltare il risultato ma sono contento della prestazione di oggi.""Da un punto di vista emozionale è stata una giornata importante, davanti a 20mila persone. Il pubblico ci ha spinto, se c'era una squadra che ha provato a vincerla siamo stati noi, poi un eurogol".