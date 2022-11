Le parole di misterai canali ufficiali della, alla vigilia della partita contro laGIUSTA MENTALITA’«Abbiamo sempre lavorato bene, adesso finalmente arrivano i risultati. Non c’è un “segreto” per questo buon periodo, semplicemente noi abbiamo sempre lasciato i ragazzi tranquilli di crescere e liberi anche di fare errori, perché la loro evoluzione passa anche da questo. Loro hanno fatto tesoro di questo lavoro, e adesso stanno affrontando le partite con sempre maggiore maturità, per esempio anche nella gestione degli episodi, che quando girano dalla tua parte, devi essere bravo a capitalizzare».«FACCIAMO CONTINUARE QUESTO PERIODO»Si lavora bene, con un occhio ai risultati, ovviamente, ma soprattutto con l’obiettivo di far crescere i ragazzi. «Dobbiamo continuare così, facendo durare il più possibile questo periodo, in cui abbiamo dimostrato di saper vincere meritando, e in altri casi soffrendo».Domani la Pro Patria, avversario tosto con cui la Juve ha vinto solo una volta, ai Playoff: «Sono forti, soprattutto in casa, e noi dal canto nostro dobbiamo migliorare il nostro ruolino in trasferta in campionato: domani può essere l’occasione giusta».«LA COPPA ITALIA? UN NOSTRO OBIETTIVO»A proposito di trasferta, ancora una volta la Juve se la vedrà lontano da Alessandria in Coppa Italia, come nei due turni precedenti. Il sorteggio ha deciso che il 7 dicembre si gioca con il Padova. «Per noi la Coppa Italia è un obiettivo, soprattutto adesso che siamo ai quarti. Innanzitutto è una buona occasione per i ragazzi per fare esperienza, ma a questo punto del torneo, il sorteggio ci ha messo di fronte a una squadra di livello e siamo convinti di poter andare avanti».