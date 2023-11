Le parole di mister, da Juventus.com:«Quella di oggi è stata una partita equilibrata, a tratti sporca. Noi ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. Oggi hanno trovato spazio ragazzi che hanno giocato meno in questo inizio di stagione, ma non avevo dubbi che avrebbero giocato bene perché si allenano sempre al massimo, sono sempre coinvolti. La prossima sfida? La Carrarese, visti i risultati dell’anno scorso, può sembrare la sorpresa di quest’anno, ma in realtà noi che conosciamo bene il campionato e il suo valore sappiamo che non è così. È una squadra forte che sta facendo bene. Sarà una sfida difficile quella che ci attende. Siamo consapevoli di quello che stiamo vivendo, sappiamo che dobbiamo lavorare e siamo sicuri che le cose miglioreranno anche in campionato».