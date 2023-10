Le parole di mister, da«Nella prima mezz'ora la Torres ci ha messo in difficoltà, tenendo bene in campo, ma negli ultimi quindici minuti del primo tempo siamo cresciuti molto, acquisendo quella fiducia che ci è servita, poi, nel secondo tempo dove abbiamo creato tanto, ma alla fine non è bastato neanche per portare a casa un punto. Siamo dispiaciuti per il risultato, ma dobbiamo essere soddisfatti per la prestazione perchè affrontavamo una squadra che aveva vinto le precedenti cinque partite disputate in questo campionato e per noi era la quinta partita in quindici giorni. I ragazzi hanno spinto dall'inizio alla fine, hanno speso davvero tanto anche oggi. Sapevamo che la Torres sarebbe stata un'avversaria difficile da affrontare e continua a essere meritatamente la capolista del Girone B. Le assenze di Huijsen e Yildiz? Chiaramente Dean e Kenan sono giocatori forti che in questa categoria possono indirizzare le partite, ma nel momento in cui servono alla Prima Squadra sono giocatori della Prima Squadra. Sono tantissimi i giocatori giovani di valore su cui possiamo contare, attingendo talvolta anche dalla Primavera. Oggi, per esempio, ha esordito tra i professionisti Anghelè che si è anche creato una bella opportunità in pieno recupero e per poco non segnava la rete del pareggio. Dobbiamo ritenerci moderatamente soddisfatti al termine di questa partita. Moderatamente perchè, purtroppo, siamo usciti dal campo con zero punti. Ora dovremo ricaricare immediatamente le batterie perchè mercoledì giocheremo un'altra partita e sarà il nostro esordio nella Coppa Italia Serie C».