L'allenatore dellaMassimoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il(1-0 il risultato finale).- "Nel primo tempo è stata una partita equilibrata, avremmo potuto sbloccarla noi. Il Lecco ha vissuto sui nostri errori e ha trovato un rigore un po’ casuale, noi abbiamo preso due traverse. Il secondo tempo è stato a una porta sola, in C è difficile avere occasioni, quando ci sono bisogna fare gol ed è lì che siamo mancati. Il Lecco si chiudeva bene e ripartiva sui nostri errori, purtroppo gli errori tecnici li abbiamo pagati. Grosse parate del nostro portiere non ne ricordo, qualcosa abbiamo sbagliato ma il problema è che non siamo riusciti a far gol sulle occasioni create. In C è difficile crearle".- "Questo è un campionato equilibrato, tutti hanno detto che il girone A sarebbe stato molto competitivo. Spesso sono i dettagli che fanno la differenza e bisogna essere bravi, molte squadre vivono un momento positivo ma il campionato è lungo, le squadre forti alla lunga verranno fuori".- "Le prestazioni ci sono sempre state, ma abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Ci manca un po’ di precisione sotto porta, poi c’è qualche errore di troppo nella gestione della palla che ci costa caro. Dobbiamo migliorare, oggi hanno giocato tanti giovani che hanno bisogno di tempo per adattarsi ma questo è il nostro lavoro".