L'allenatore della Juve Next Gen Massimo Brambilla è tornato a parlare della sfida contro il Lecco nella conferenza stampa odierna.'Abbiamo analizzato la partita col Lecco, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo e finirlo in svantaggio non ci stava. Nel secondo tempo siamo stati frenetici, facendo il gioco loro che si chiudevano e ripartivano. Potevamo fare meglio'.