Le parole di Massimoai canali ufficiali della«Loro sono partiti meglio, ci hanno pressato tanto impedendoci di palleggiare. Poi siamo usciti alla distanza, la partita si è equilibrata, abbiamo avuto buone occasioni e nella ripresa abbiamo iniziato meglio. La differenza le hanno fatto le giocate individuali: oggi non era una partita semplice, come spesso diciamo in Serie C i dettagli sono fondamentali. Una volta in vantaggio abbiamo dimostrato di essere cresciuti, nella gestione, anche se avremmo dovuto chiuderla. Le assenze? Abbiamo una rosa ampia, riusciamo a risentirne il meno possibile».