Anche il tecnico dellaMassimoha parlato ai microfoni di Sky dopo l'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium. Ecco il suo commento: "Per noi è sempre un piacere e un onore giocare contro la Prima Squadra, soprattutto in un contesto del genere. Era difficile, i valori erano differenti ma abbiamo fatto bene, soprattutto nel primo tempo. I ragazzi stanno facendo bene, quelli che sono in Prima Squadra daranno ancora più qualità. Se ho già chiestoa Max? Si è allenato con noi per dieci giorni, deve solamente sentirsi bene. Il ragazzo è serio e ha delle qualità sopra la media che non devo stare qui ad elencare: oggi, purtroppo, le ha dimostrate. Atalanta U23? Hanno preso spunto da quello che ha fatto la Juve negli scorsi anni, l'U23 è uno step importante per i ragazzi che escono dalla Primavera. Hanno capito che la seconda squadra può dare un ulteriore slancio al loro settore giovanile.? Facundo ha fatto un mezzo allenamento con noi e oggi ha giocato: ha qualità, ma il suo percorso lo deciderà la società. Dean è a disposizione di Max Allegri, decideranno loro se mandarlo in prestito da noi: quello che posso dire è che l'anno scorso in Serie C è cresciuto molto".