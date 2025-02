Juve Next Gen, Brambilla al Corriere di Torino: 'C'era sfiducia, i ragazzi non erano abituati. Mbangula è maturato, su Savona...'

Getty Images

Il Corriere di Torino ha intervistato, tecnico dellache dal suo ritorno a Torino è riuscito a far risalire dalle zone più basse della classifica del girone C di Serie C dopo il difficile inizio di stagione con Paolo Montero in panchina.La seconda squadra bianconera, che all'ora di pranzo della giornata di domani è attesa dal match sul campo del Potenza valido per la 27^ giornata di campionato, è ora al tredicesimo posto della graduatoria a quota, a -3 dai Playoff, grazie a un importante serie di risultati utili che ha fatto dimenticare i problemi dei primi mesi.

L'intervista di Massimo Brambilla al Corriere di Torino

- "Non esiste. Se siamo risaliti è merito del lavoro dei ragazzi. A loro ho detto che con il lavoro avremmo superato le difficoltà. C’era un po’ di sfiducia, poca autostima, come può capire, in giovani che non si erano mai trovati in un contesto del genere, quello di dover lottare per salvarsi. Allora, bisogna cambiare la testa".- "Per tanti versi, il lavoro si avvicina più a quello della prima squadra; ma certo, curi e alleni anche la tecnica: insisti sul piede debole e sui gesti tecnici in velocità. Puoi essere bravissimo, ma a due all’ora non vai da nessuna parte. Coesistono due sensazioni: devi fare un campionato di livello, ma dando ai giocatori le armi per tirare fuori il meglio da loro stessi".- "Già quando ci parli capisci subito tante cose, poi ovviamente, la tecnica in velocità. E il primo controllo, che è fondamentale: se sbagli quello, all’intensità con la quale si gioca oggi, sei finito".- "Che sia stata una scelta vincente lo dicono i tanti giocatori usciti da qui".- "Aveva qualità sopra la media, ma all’inizio era molto discontinuo, anche per un problema fisico che l’aveva fermato a lungo. Se dopo aver segnato in Champions dici che non sei contento della prestazione, significa che sei cresciuto e maturato. Bravo mister Thiago Motta a capirne potenzialità".- "Doveva solo crescere fisicamente, ma ha sempre avuto la tranquillità nel giocare, la capacità di gestirsi e il sapersi muovere dentro al campo".