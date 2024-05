Carrarese-Juve Next Gen, la conferenza di Brambilla

Le parole in conferenza stampa di Massimo Brambilla dopo l'eliminazione della Juve Next per mano della Carrarese.ELIMINAZIONE INGIUSTA - "C'è rammarico perché nell'arco delle due gare meritavamo più noi, poi la Carrarese era arrivata davanti quindi era anche giusto che passasse lei con due pareggi. Complimenti alla Carrarese perchè ha fatto un grande campionato.""Non avremmo mollato, questa squadra non muore mai, ha entusiasmo, testa libera, qualità. Peccato perché nell'arco delle due gare abbiamo fatto molto più noi""C'è rammarico ma non delusione, alcune cose potevamo farle meglio, quando le partite meriti di vincerle bisogna vincerle. La nostra crescita è sotto gli occhi di tutti, la loro maturazione individuale e collettiva. Abbiamo giocato alla pari con una squadra come la carrarese""No non ho parlato, abbiamo modo di parlare, vedremo quello che succede, per adesso abbiamo fatto una grande annata. Ora andiamo in vacanza qualche giorno , poi vedremo quello che succederà, parleremo con la società"