Le parole di Massimoin conferenza stampa, alla vigilia della finale d'andata di Coppa Italia Serie C contro il Vicenza:GOL - "Abbiamo avuto tanti marcatori è una cosa positiva, abbiamo sempre fatto in maniera seria gli altri turni della Coppa Italia, volevamo la finale. Fare gol con tanti giocatori è una cosa positiva che dobbiamo sfruttare".VICENZA - "Una finale si prepara da sola, c'è poco da dire. Approccio e atteggiamento saranno al massimo, contro il Vicenza siamo consapevoli sarà una partita tosta contro una squadra forte ed esperta. Nella doppia partita siamo consapevoli della nostra forza. Tanto dipenderà dagli episodi e dai dettagli".ULTIME SCONFITTE E FAVORITA - "Arriviamo da due sconfitte ma anche dalla vittoria contro il Foggia che ha portato grande entusiasmo e autostima. Parliamo di Coppa Italia, la nostra testa è a quella partita la possiamo giocare con tutti. In finale non ci sono favoriti, il Vicenza é forte però penso che in finale sia 50 e 50".BARRENECHEA - "Quando un ragazzo che parte con noi fa il suo percorso nella Juve arriva in 1 squadra è sempre una soddisfazione, una vittoria per tutti. Al di là che sia nella settimana della Coppa Italia, dovremo valutare come sta. Allegri non regala niente, merito a lui e a tutto l'ambiente".PERCORSO PERSONALE - "Una finale meritata, che i ragazzi si sono guadagnati giocando sempre fuori casa, partite toste compresa l'ultima in casa col Foggia dove erano tutti tifosi loro. Per me, la vivo tranquillo come i ragazzi, una partita importante ma si tratta sempre di una partita di calcio. Abbiamo detto che ci sono obiettivi primari e secondari, il primario è ricolto ai ragazzi e lo ha dimostrato ieri Enzo, quella è la soddisfazione. Per noi importanti anche i risultati, fare bene e dare il massimo".CLIMA - "I ragazzi sono pronti, il gruppo al completo è pronto per questa partita. Abbiamo cercato di trasmettere tranquillità, la carica emotiva è già alta, dobbiamo tranquillizzarli. In campo abbiamo dimostrato di giocarcela con squadre più attrezzate".INFORTUNATI - "Muharemovic viene in panchina, ultimi 4 giorni in gruppo. Gli altri no".PERCORSO - "L'ultimo dei miei pensieri all'arrivo era alla finale di Coppa Italia. Mi è stato chiest di far crescere e migliorare i ragazzi. Passi avanti sono stati fatti, ci sono ancora margini di miglioramento. Sogni? L'obiettivo è lavorare giorno per giorno, i sogni poi vedremo".COPPA ITALIA GIA' VINTA - "Ce la siamo guadagnata, come 3 anni fa quel gruppo che ha avuto la bravura di vincerla. Faremo di tutto per provare a vincerla, sapendo che abbiamo sicurezze ed esperienza per giocarcela".AL POSTO DI HUIJSEN- "Non ho ancora deciso, domani la rifinitura. Tutti sono pronti, hanno lavorato bene e mi riservo fino a domani per la scelta definitiva".