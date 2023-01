Le parole di misterai canali ufficiali della«Per noi è un risultato importante perché arrivavamo da un periodo dove non avevamo raccolto punti e avevamo offerto buone prestazioni non accompagnate dal risultato. Oggi era quindi importante fare punti per muovere la classifica e per farlo abbiamo dovuto giocare una buona partita contro un'ottima squadra come il Padova che ha giocatori di qualità ed è in salute. Conoscevamo questa qualità, non potevamo pensare di non concedere niente, siamo stati bravi a difendere quando loro hanno alzato il livello. Noi siamo cresciuti nel finale e abbiamo avuto anche il pallone della vittoria, però credo che alla fine il pareggio sia il risultato più giusto».