Le parole di Brambilla nel post Lecco-Juventus:LECCO - Sia noi che il Lecco abbiamo cambiato tanto, abbiamo dato spazio a ragazzi diversi. È lo spirito che dobbiamo avere, c'è una rosa omogenea da cui si può pescare per avere più rotazioni.PARTITA - Partita decisa sugli episodi? Sì, è la quinta partita che giochiamo, tutte sono equilibrate e decise sugli episodi. Raramente ho visto partite con un grosso predominio di una squadra, siamo stati bravi anche a gestire la palla.ILING - Iling ha prospettive importanti, l'obiettivo è quello di prepararli alla prima squadra. Se i giocatori di un certo livello vanno sopra è normale perdere qualcosa ma ho una rosa omogenea da cui si può pescare.ATALANTA - Dopo il percorso all'Atalanta sentivo l'esigenza di fare una prima squadra, avevo avuto proposte ma mai la sensazione giusta per accettare. Questa è una prima squadra mascherata, con tanti giovani che fanno la Lega Pro, c'è tutto per lavorare bene qui.