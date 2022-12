Le parole di misterai canali ufficiali della«È stata la classica partita equilibrata che viene decisa da un episodio. Nel primo tempo hanno avuto qualche occasione in più loro, ma noi siamo stati bravi a ribattere colpo su colpo. Nella ripresa, invece, siamo stati sicuramente più propositivi di loro e non è un caso che sia arrivato il pareggio. Il pari, probabilmente, sarebbe stato il risultato più giusto, ma ci complimentiamo con i nostri avversari per essere riusciti a vincere questa partita in pieno recupero sfruttando al meglio la punizione che si sono procurati al limite dell'area di rigore».