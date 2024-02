L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club al termine della gara giocata contro il Perugia.'Ho poco da rimproverare ai ragazzi per questa partita: abbiamo fatto una prestazione di alto livello contro una squadra che crea molte situazioni da gol; abbiamo avuto occasioni per riaprirla, ma non siamo stati sufficientemente bravi in fase di finalizzazione, ed è un rammarico, perché se avessimo segnato avremmo fatto un finale di partita diverso. Nel primo tempo siamo stati forse meglio noi, poi abbiamo pagato alcune disattenzioni; il Perugia è una squadra di grande qualità, ma credo che la differenza fra le due squadre oggi non si sia vista'.