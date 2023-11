Da Juventus.com:La Next Gen arriva alla sfida con la Carrarese di domenica 12 novembre carica per la vittoria in Coppa Italia contro la Torres, ma decisa anche a tornare a fare punti in classifica in campionato. Così Mister Brambilla vede la vigilia della sfida.UNA SETTIMANA INTENSA«Sono stati giorni intensi, in cui siamo partiti dalla delusione di Pontedera, dovuta soprattutto al risultato, perché senza dubbio meritavamo almeno il pari. Abbiamo però subito reagito passando il turno in Coppa Italia; abbiamo vinto non giocando benissimo ma con il segnale, molto importante, di una bella prova di carattere: abbiamo giocato con voglia»LAVORARE SU DETTAGLI ED EPISODI«Con i ragazzi giovani è naturale che talvolta si raccoglie meno in termini di punti, in rapporto alle prestazioni, perché è con la maturità che spesso si riescono a far girare a favore le situazioni decisive. Va anche detto che tante volte in questa stagione gli episodi non sono stati dalla nostra parte, ma non deve essere un alibi: siamo sicuri che miglioreremo con il tempo soprattutto nella lettura delle situazioni che poi sono la differenza fra vincere o perdere»UN OCCHIO ALLA CLASSIFICA, UN ALTRO AGLI AVVERSARI«La classifica dobbiamo guardarla, è normale e giusto che sia così: la graduatoria è corta, con tante squadre in pochi punti. Questo è un campionato difficile, in cui non ci sono partite in cui non puoi fare risultato ma nemmeno partite in cui sei sicuro di vincere. Domenica abbiamo da affrontare la Carrarese, che è una squadra esperta, con qualità e tanti giocatori di categoria; sarà una partita difficile, ma il nostro obiettivo è cercare la vittoria. Sono sicuro che la prestazione sarà all’altezza, perché comunque al di là degli avversari dobbiamo pensare solo a noi: siamo sicuri di poter mettere in difficoltà chiunque»