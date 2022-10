Prima tra i professionisti



Bravo Marco! pic.twitter.com/cLhb3zvGCC — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) October 30, 2022

Esordio tra i professionisti nel pomeriggio di ieri per Marco. Il portiere classe 2002 ha debuttato in Serie C con la maglia delladi mister Massimonella sfida di campionato in trasferta contro l', terminata 1-1. A lui sono subito arrivati anche i complimenti del club: "Prima tra i professionisti. Bravo Marco!". Qui sotto il post.