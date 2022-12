ha parlato al canale ufficiale del club alla vigilia del match contro la Virtus Verona." I nostri avversari hanno vinto meritatamente contro di noi. È stato un peccato non essere riusciti a portare a casa il risultato perchè siamo rimasti in vantaggio quasi fino alla fine del match, ma l’Arzignano Valchiampo ha giocato, nel complesso, meglio di noi e di conseguenza il risultato finale è stato giusto. Sicuramente noi non abbiamo disputato una delle migliori partite della stagione"."L’ultima sfida in casa del 2022 sarà molto complicata.e, infatti, arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Non è un caso che sia la formazione che ha ottenuto più successi in queste ultime giornate.Siamo riusciti a recuperare un po’ di energie perchè abbiamo avuto una settimana di tempo per preparare al meglio il match e ci è servita tanto perchè arrivavamo da cinque gare in poco più di due settimane. Dobbiamo essere fiduciosi sul buon esito perchè in casa abbiamo ottenuto degli ottimi risultati""Nonostante arrivassimo da un periodo molto intenso, la squadra ha lavorato con determinazione e qualità in questi giorni e posso dire che siamo pronti per la prossima partita. Chiaramente, poi, sappiamo che in campo ci saranno anche gli avversari e le prossime due sfide che ci attendono saranno molto complicate perchè andremo ad affrontare squadre che in questo momento si trovano in zona play-out e vogliono provare a risalire la classifica prima della sosta natalizia. Noi, però, dobbiamo pensare a noi stessi e giocare come sappiamo».