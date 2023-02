Il tecnico della Juventus Next Gen Massimoha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la sconfitta per 2-0 per mano del Lecco. Le sue parole:"Nel primo tempo abbiamo fatto bene e il risultato più giusto era il pari. A inizio ripresa ci siamo fatti prendere dalla frenesia e il Lecco ha avuto più di un’occasione, ma siamo stati ancora bravi a creare pericoli verso la fine. Avremmo dovuto essere più cinici, poi il secondo gol ha chiuso la partita: non ho nulla da rimproverare però al gruppo, avremo solo dovuto sfruttare meglio le occasioni. Non ho visto una squadra spenta, nella prima parte abbiamo fatto vedere buone cose, il loro gol ha spostato gli equilibri della partita".