L’allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, dove ha parlato anche della prossima sfida contro il Rimini.‘Quando si rientra dopo la sosta per le Nazionali è molto importante scendere in campo con massima concentrazione e grande carattere perchè quello di Serie C è un campionato davvero difficile sotto questo punto di vista. Dovremo essere pronti mentalmente per approcciare nel migliore modo possibile il match’.