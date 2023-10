L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club nella conferenza stampa odierna.'Ora ci rituffiamo nel campionato e dovremo dare continuità a quanto di buono fatto nelle ultime gare disputate dove siamo riusciti a totalizzare tre vittorie e una sconfitta, tenendo in considerazione anche la Coppa Italia. Abbiamo bisogno di punti e per ottenerli dovremo giocare una bella partita sotto tutti i punti di vista'.