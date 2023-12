L’allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Vis Pesaro.‘Contro la Vis Pesaro si chiuderà il nostro girone di andata e cercheremo di chiuderlo ottenendo un risultato positivo. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre perchè anche i nostri avversari hanno bisogno di punti dopo un periodo in cui, come noi, hanno faticato a raccoglierli. Mi aspetto, dunque, una gara combattuta, decisa da una giocata o un episodio’.