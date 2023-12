Da«Contro il Cesena abbiamo giocato una buona partita. Sappiamo, però, che contro squadre così, nonostante una buona prestazione, rischi di tornare a casa senza punti. I nostri avversari hanno dimostrato di essere un gruppo forte, con qualità, e i cambi dalla panchina li hanno aiutati a vincere il match. Noi abbiamo retto i ritmi per un'ora, costruendo anche l'occasione più importante della prima frazione, poi nella seconda parte della ripresa sono cresciuti molto e sono riusciti a trovare la rete che gli ha permesso di vincere la partita. La prestazione, però, c'è stata ed è un segnale incoraggiante».Ha aperto così, Massimo Brambilla, la consueta intervista di vigilia. La Juventus Next Gen, a quattro giorni dalla trasferta in Romagna, torna in campo per recuperare la prima delle due partite di campionato non disputate, quella valevole per l'ottava giornata di Serie C. Si parte dalla trasferta di Lucca che ha già visto i bianconeri protagonisti il 28 novembre scorso, in occasione del match di Coppa Italia Serie C, valido per gli ottavi di finale. Ad avere la meglio è stata la formazione toscana, di conseguenza il tecnico bianconero punta anche sullo spirito di rivalsa dei suoi giocatori.«Non ci sono difficoltà minori o maggiori nell'affrontare la Lucchese dopo pochi giorni dal precedente confronto in Coppa Italia. Noi conosciamo le squadre che andiamo a sfidare - e come noi anche loro - anche se non ci abbiamo giocato contro qualche settimana prima. Ormai c'è uno studio meticoloso sulle gare da parte di tutti. Sicuramente in vista della trasferta di Lucca dovremo avere uno spirito di rivalsa importante perchè in Coppa Italia avremmo potuto passare il turno, di conseguenza dovremo avere motivazioni supplementari per vincere questa partita».Poi un passaggio sullo stato di forma, fisico e mentale, della squadra.«Il gruppo sta bene ed è in fiducia nonostante manchino un po' i risultati. I ragazzi si allenano bene in settimana e noi stiamo ottenendo risposte importanti da parte di tutti. È chiaro, però, che dobbiamo dare seguito a queste sensazioni positive con i risultati ed è proprio in questa direzione che stiamo lavorando. Prima della sosta natalizia ci attendono cinque partite di campionato e due di queste saranno i recuperi contro la Lucchese, appunto, e la Virtus Entella e dovremo giocare cinque partite vere per muovere la classifica».Nonostante la sconfitta, come già detto, il match del "Dino Manuzzi" di Cesena ha offerto spunti positivi in campo, ma anche fuori. Tra i bianconeri presenti in panchina, infatti, c'era Simone Iocolano, alla sua prima convocazione stagionale dopo l'infortunio patito nel marzo scorso.«Siamo contenti che Simone (Iocolano, ndr) sia tornato con noi, a vivere il gruppo anche e soprattutto nel giorno della partita. Sta proseguendo il suo percorso di recupero e sono ormai due settimane che si allena in gruppo, di conseguenza in questa fase ha soltanto bisogno di continuare a lavorare per trovare la giusta condizione. Averlo con noi, anche se non ancora al 100%, è importante. La sua esperienza e la sua personalità sono utili per lo spogliatoio, soprattutto per i ragazzi più giovani. Di fatto è un grande acquisto per tutti noi e lo aspettiamo quanto prima in campo. Prima di quello di Iocolano, c'è stato il recupero di Diego (Stramaccioni, ndr). Anche lui è stato fermo a lungo ed è stato bello rivederlo in campo in Coppa Italia contro la Lucchese. Tutti noi lo stimiamo molto, a livello umano e professionale. In campo porterà le sue qualità e sarà utile il suo contributo da qui in avanti».