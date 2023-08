Massimodopo la sconfitta contro il Novara ha commentato la sua Juventus Next Gen. Queste le sue parole ai canali ufficiali della Juventus:"Nonostante il risultato dobbiamo essere soddisfatti della partita che abbiamo disputato. Abbiamo giocato bene, a tratti abbiamo avuto il pallino del gioco e ci siamo difesi bene concedendo poche occasioni ai nostri avversari. Chiaramente, poi, se non si riesce a segnare è difficile vincere le partite, ma la prova rimane di livello. Con la Pro Vercelli siamo stati bravi a sfruttare le situazioni favorevoli che ci siamo costruiti, oggi siamo un po’ mancati in fase di finalizzazione. Sappiamo su quali aspetti dobbiamo lavorare e continueremo a farlo in queste settimane".