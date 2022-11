Le parole diai canali ufficiali dellaGIOCARE ALLO STADIUM - "Poter giocare allo stadio è una bella iniziativa da parte della società. Dà importanza e visibilità a questa squadra. I ragazzi l’hanno accolta con entusiasmo. Ora è ancora presto per parlare di questa partita, ne abbiamo altre da fare bene. Da parte nostra è stata accolta con entusiasmo. Giocare allo Stadium invoglia i ragazzi a dare di più, poi con la presenza dei tifosi e del pubblico è una cosa nuova per noi, a cui teniamo molto. Speriamo che la gente venga numerosa".IL PERIODO - "Chiudiamo un buon periodo dal punto di vista dei risultati. Sono arrivati anche attraverso prestazioni ottime, che è ciò su cui dobbiamo basare la nostra attenzione. I risultati ci stanno dando fiducia e sicurezza ma siamo all’inizio di un percorso. Dobbiamo continuare su questa strada, ponendo l’attenzione sulle prestazioni, sulla crescita e sul miglioramento. Di pari passo devono venire i risultati che sono fondamentali".LE VITTORIE - "Un mese e mezzo fa non avremmo portato a casa queste partite. La storia dice questo: avevamo fatto gare in cui avevamo raccolto meno, per nostre disattenzioni o merito degli avversari. Nelle ultime partite, anche nei momenti di difficoltà, siamo riusciti a gestire nella maniera giusta. Siamo stati cinici davanti, mi riferisco alla partita di Coppa Italia, mentre contro il Novara siamo stati bravi a soffrire quando c’è stato il momento di farlo. Tutti insieme, difendendo da squadra, e questo è ancora uno step su cui dobbiamo migliorare".PRO VERCELLI - "Ci arriviamo bene, i ragazzi hanno la fiducia giusta, il coraggio, la sicurezza. Sarà una partita diversa rispetto al Novara perché sono una squadra diversa. Ci sarà da fare una partita più sporca anche sulle seconde palle, reggere l’impatto dal punto di vista fisico. Dobbiamo cercare di proporre quanto di fatto in queste gare. Giocare con equilibrio ma impostare la partita per cercare di vincere".