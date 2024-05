DaDopo la bella vittoria casalinga contro l'Arezzo di martedì 7 maggio 2024, nel match valido per il primo turno dei play-off, la Juventus Next Gen è pronta a scendere nuovamente in campo.Ad attendere i bianconeri, ora, c'è la trasferta contro il Pescara e questa volta sarà la squadra di Massimo Brambilla ad avere a disposizione soltanto un risultato: la vittoria.Il tecnico dei bianconeri ha presentato la sfida contro gli abruzzesi, partendo, però, dall'ottima prestazione che si è vista contro l'Arezzo. Una gara che ha visto la Next Gen trionfare, come detto, mantenendo anche la porta imbattuta.UN OTTIMO PRIMO TURNO PLAY-OFF«Siamo felici di non avere incassato gol contro l'Arezzo, significa che la nostra attenzione è stata alta dall'inizio alla fine della partita. Siamo stati bravi a leggere l'incontro e a trovare la prima delle due reti nel momento in cui i nostri avversari si sono un po' abbassati. Sono stati decisivi gli episodi e noi li abbiamo "letti" bene. Ora la nostra attenzione è tutta rivolta alla prossima sfida che ci attende. Le condizioni della squadra sono buone. I ragazzi stanno tutti bene, diciamo che ormai sono abituati a giocare tante partite ravvicinate. Quella contro il Pescara sarà soltanto la seconda nel giro di pochi giorni, dopo un periodo in cui abbiamo avuto una gara a settimana in linea di massima. La speranza è quella di averne altre in programma dopo quella di domani sera (sabato 11 maggio, ndr)».IL PESCARA«Affronteremo una squadra composta da giocatori di qualità per la categoria, giocatori che in Serie C possono fare la differenza. Nel girone di ritorno il Pescara ha avuto un andamento un po' altalenante, ma nel momento in cui ha ritrovato i giusti equilibri ha dimostrato nuovamente tutto il suo potenziale. Sappiamo che ci attenderà una partita molto complicata, anche e soprattutto perchè avremo a disposizione soltanto un risultato, vale a dire la vittoria. Dovremo interpretarla come tutte le partite che abbiamo giocato in campionato, pensando soltanto a noi stessi. Il nostro atteggiamento dovrà essere quello di sempre. Dovremo giocare con equilibrio e tranquillità, come sappiamo».CHE GARA ASPETTARSI?«Chiaramente questa partita sarà diversa rispetto alle due che abbiamo giocato in regular season. Prima di tutto sarà diversa perchè si deciderà tutto in novanta minuti e senza ombra di dubbio questa sarà la differenza più grande. Poi, ovviamente, sarà un incontro diverso anche a livello mentale. Noi dovremo approcciarlo con la tranquillità che ci ha sempre contraddistinto in questi ultimi mesi, pur consapevoli del valore del nostro avversario. Il Pescara ha un gioco propositivo, sarà un match aperto tra due avversarie che cercheranno di prolungare la loro stagione. Loro avranno a disposizione due risultati su tre, ma questo aspetto sono sicuro che non ci condizionerà. Quella che scenderà in campo sarà la nostra migliore versione».