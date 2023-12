Da Juventus.com, le parole di Massimo«Purtroppo non è la prima volta che succede di subire un gol così. Ingenui noi a concedere un calcio di rigore nei secondi finali perchè potevamo aspettarci un pallone in area di rigore calciato dal Pineto nell'ultima azione della partita, ma avremmo dovuto gestire meglio quel tipo di situazione. È un'ingenuità che ci costa due punti e ci spiace perchè eravamo riusciti a trovare nuovamente il vantaggio e questa vittoria ci sarebbe servita molto. Dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare duro, bisogna guardare avanti. Ci portiamo a casa l'ottimo inizio di secondo tempo, dove si è vista una Next Gen più convinta e determinata e, infatti, non è un caso che siamo riusciti a sbloccare la partita praticamente nei primi dieci minuti della ripresa. Come ho detto ora dobbiamo soltanto continuare a lavorare perchè abbiamo ancora tre partite da giocare prima della sosta natalizia».