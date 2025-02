Juve Next Gen, Brambilla: 'Avremmo meritato di vincere'

Getty Images for Lega Serie A

Le parole di Brambilla

Massimo, allenatore della, ha analizzato, a Juventus.com, la sfida casalinga della sua squadra contro il Giugliano finita 0-0, disputata nella ventottesima giornata del Girone C di Serie C.«Se c’era una squadra che doveva vincere, eravamo noi: abbiamo creato tanto, tirato in porta, il loro portiere è stato bravo a fare parate decisive, quando abbiamo calciato bene abbiamo colpito più volte la traversa. Siamo contenti per quello che stiamo facendo e per le prestazioni, oggi speravamo di vincere, poi sappiamo che ci sono alcune occasioni in cui la palla non vuol saperne di entrare. Alcune volte siamo stati precipitosi negli ultimi 16 metri, ma abbiamo fatto un’ottima partita: anche per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione di oggi. Abbiamo giocato con Turicchia come terzo di difesa perché serviva un giocatore più di spinta, ma abbiamo tante soluzioni in rosa per alternare in base alle esigenze. Per noi è un buon punto, allunghiamo la nostra striscia positiva e come dico spesso continuiamo a pensare a migliorare e a fare prestazioni come quelle che si sono viste nell’ultimo periodo. Tra un mese poi faremo i conti per capire, in base alla posizione, a cosa ambire per la fine del campionato».

Juve Next Gen-Giugliano, il tabellino

Serie C NOW - Girone C - 28ª giornataStadio Pozzo - La Marmora - BiellaJuventus Next Gen: Daffara, Comenencia (1’ st. Puczka), Cudrig, Guerra (Cap.), Scaglia, Gil, Adzic, Turicchia, Faticanti, Semedo (20’ st. Afena-Gyan), Pietrelli (33’ st. Macca).A disposizione: Garofani, Cat Berro, Mancini, Poli, Citi, Owusu, Perotti, Turco, Papadopoulos.Allenatore: Massimo Brambilla.Giugliano: Russo, Celeghin (42’ st. Giorgione), De Rosa (Cap.), Del Sole (33’ st. Masala), NjambeÌ, Padula (11 st. Demirovic), Solcia, Caldore, La Vardera, Peluso (11’ st. Nepi), Valdesi (33’ st. Minelli).A disposizione: Anacoura, Oyewale, Genovese, Galletta, Nuredini, D’agostino.Allenatore: Valerio BertottoAmmoniti: 19’ pt. Faticanti (J), 23’ pt. Comenencia (J), 39’ pt. Guerra (J), 45’ pt. NjambeÌ (G), 4’ st. Cudrig (J), 38’ st. La Vardera (G), 44’ st. Macca (J).Arbitro: Alessandro Silvestro (Roma 1)Assistenti: Michele Piatti (Como), Andrea Mastrosimone (Rimini)IV Ufficiale: Mansour Faye (Brescia)Prossimo impegno29ª giornata Serie C NOW - Girone CAvellino vs Juventus Next GenDomenica 2 marzo 2025 - ore 12.30