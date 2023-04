Le parole di Brambilla a JTV dopo la sconfitta della Juve Next Gen contro il Vicenza: "È normale ci sia delusione nei ragazzi e in tutti noi, meritavamo di più. Poi siamo anche orgogliosi di questa partita contro una squadra forte in un campo diffici. Abbiamo fatto un primo tempo in cui meritavamo il doppio vantaggio e siamo stati poco precisi, sapevamo che nel secondo tempo loro avrebbero fatto di più. Sono stati più bravi negli episodi, avremmo potuto riaprirla con rigore per fare un finale che portasse al gol vittoria. Abbiamo avuto una crescita da parte di tutti che è sotto gli occhi. Chi ci segue dall’inizio sa che oggi sembriamo un’altra squadra. Oggi abbiamo fatto una partita di personalità e propositiva,C’è l’orgoglio di aver fatto una prestazione ottima e di aver visto la crescita di tutti i ragazzi"