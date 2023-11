L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero per presentare la sfida di domani contro il Pontedera.'Un'avversaria che sta attraversando un periodo positivo. Sicuramente il Pontedera è una squadra propositiva, che ha qualità individuali in attacco importanti. Dal canto nostro dovremo pensare soltanto a fare una partita solida, sapendo che in trasferta le partite sono più difficili perchè affrontiamo squadre che vogliono fare risultato davanti ai propri tifosi, ma questo aspetto non ci deve spaventare. Abbiamo sempre dimostrato di fare bene anche in trasferta e questa è l'occasione per confermarlo. Abbiamo le carte in regola per giocare la nostra partita, come sappiamo e vogliamo'.