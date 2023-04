Oggi è il giorno della finale di ritorno!

Questa sera la Juve Next Gen sarà impegnata nella gara di ritorno della finale di Coppa Italia contro il Vicenza, in quella che sarà una partita senza precedenti per la 'seconda squadra' bianconera. A dare ulteriore carica ai ragazzi di Brambilla ci ha pensato anche il capitano della prima squadra, Leonardo Bonucci, il quale ha pubblicato un video messaggio condiviso sul canale twitter della società bianconera.'Ciao ragazzi, mi raccomando. E' un impegno storico per voi e per tutta la Juventus, ricordatevi che vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Fino alla fine'.